Стоматолог пояснил, в каких случаях необходимы зубные импланты

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Зубные импланты способны заменить утерянные зубы, но не все соглашаются поставить их. Кому необходима такая методика лечения, рассказал кандидат медицинских наук, стоматолог-хирург Роман Юркевич.

Имплантаты производятся из особых сплавов, в который основной процент составляет титан. Он не токсичен, поэтому иммунная система человека не отторгнет его. Подобные импланты не наносят вреда здоровью человека.

— А вот если отказаться от имплантации после потери или удаления зубов, то довольно скоро проявится негативные последствия. Будет активно рассасываться костная ткань. Во-вторых, соседние зубы начнут сдвигаться, чтобы заполнить пустоту в ряду после потери зуба, — пояснил стоматолог в комментарии ОСН.

Кроме того, при утрате нескольких зубов появляются дефекты внешности: возникает ассиметрия, западают щеки, нарушается дикция.

Стоматолог добавил, что имплантацию можно провести сразу после удаления зуба, за один прием у стоматолога-хирурга.

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