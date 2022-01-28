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Конечная остановка для автобуса № 459 изменится с 29 января

Евгений Белоусов

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Конечная остановка для автобуса № 459 изменится с 29 января
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва
Россия, Москва, метро Кунцевская Карта всех событий

Станция метро «Кунцевская» больше не будет конечной остановкой для автобусов маршрута № 459 с 29 января. Об этом в пятницу, 28 января, сообщили в пресс-службе московского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Уточняется, что с 29 января автобусы этого маршрута будут следовать только до станции «Аминьевская». Такое решение было принято после открытия новых станций метро, из-за чего работа маршрута до «Кунцевской» больше не требуется.

В Дептрансе предложили пользоваться маршрутом № 688 на Аминьевском шоссе и № 575 между районами Кунцево и Солнцево. Также гражданам предложили пользоваться услугами Большой кольцевой линии столичного метро (БКЛ).

Освободившиеся после изменения маршрута автобусы будут направлены на более востребованные маршруты, говорится в сообщении.

21 января сообщалось, что новая перехватывающая парковка появилась около станции метро «Беломорская». Она расположена по адресу улица Беломорская, дом 1.

Там предусмотрено 88 парковочных мест, из них девять — для автомобилистов с ограниченными возможностями здоровья. Машины там можно бесплатно оставить с 05:30 до 02:00 при пересадке на общественный транспорт и совершения не менее двух поездок на метро, МЦК или МЦД.

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