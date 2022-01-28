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РЭУ имени Плеханова начнет новый семестр в очном формате

Василий Плиткин

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Город
РЭУ имени Плеханова начнет новый семестр в очном формате
Фото: АГН Москва

Российский экономический университет имени Плеханова с 31 января начнет занятия в очной форме. При этом с 31 января по 5 февраля будет также возможен дистанционный формат проведения занятий. Об этом заявила пресс-служба РЭУ имени Плеханова.

— С 31 января 2022 года реализация образовательных программ для студентов очной формы обучения будет осуществляться в очном формате с частичным применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, без ограничения доступа на территорию университета. В период с 31 января по 5 февраля 2022 года для всех видов занятий будет обеспечена синхронная трансляция с правом выбора формата посещения занятий студентами, — сообщает пресс-служба.

Также отмечается, что реализация образовательных программ для студентов обучающихся на заочном или вечернем отделениях продолжится с применением электронного обучения и дистанционных технологий.

Московский государственный технический университет (МГТУ) имени Баумана планирует начать новый семестр в очном формате. Новых ограничений, связанных с распространением «омикрон»-штамма не планируется.

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