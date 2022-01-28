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Володин призвал США строить диалог вместо ядерной войны

Иван Юминов

В мире
Володин призвал США строить диалог вместо ядерной войны
Фото: Пресс-служба Госдумы

России и Украине нужен мир, а США и ЕС не нужна ядерная война. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в пятницу, 28 января.

— Президент Зеленский, как и его предшественники, думает об одном: как удержаться в кресле... Уместно вспомнить цитату из повести Гоголя «Тарас Бульба»: «Что, сынку, помогли тебе твои ляхи?», — рассказал парламентарий.

Он призвал исходить из того, что России и Украине нужен мир, а ЕС и США не нужна ядерная война. Любой диалог всегда лучше, а строить его необходимо на принципах взаимного уважения, отметил Володин в Telegram-канале. При этом он призвал отстаивать интересы своих граждан.

Ранее спикер Госдумы заявил, то в данный момент Запад пытается переписать историю, перечеркнуть подвиг народа во время войны. Володин добавил, что Россия не должна допустить повторения тех событий.

28 января президент России Владимир Путин обсудил по телефону с французским лидером Эммануэлем Макроном реакцию Запада на гарантии безопасности. Российский лидер обратил внимание, что в ответах США и НАТО не были учтены такие принципиальные озабоченности Москвы, как недопущение расширения альянса, отказ от размещения ударных систем вооружений вблизи российских границ, а также возврат военного потенциала и инфраструктуры блока в Европе на позиции 1997 года.

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