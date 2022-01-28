Путин попросил доработать проект концепции внешней политики России

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Президент России Владимир Путин поручил доработать проект новой концепции внешней политики России по итогам заседания Совбеза. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в пятницу, 28 января.

— Нет, сегодня было концептуальное обсуждение подготовленного проекта. И по итогам есть поручение президента доработать, а потом уже принять концепцию, — приводит слова Пескова РИА Новости.

28 января состоялось совещание постоянных членов Совбеза. Помимо лидера, в нем приняли участие премьер-министр Михаил Мишустин, спикер Госдумы Вячеслав Володин, глава Минобороны Сергей Шойгу, директор СВР Сергей Нарышкин, а также глава МИД Сергей Лавров, отмечается на сайте Кремля.

В тот же день Путин обсудил по телефону с французским лидером Эммануэлем Макроном реакцию Запада на гарантии безопасности. Российский лидер обратил внимание, что в ответах США и НАТО не были учтены такие принципиальные озабоченности Москвы, как недопущение расширения альянса, отказ от размещения ударных систем вооружений вблизи российских границ, а также возврат военного потенциала и инфраструктуры блока в Европе на позиции 1997 года.