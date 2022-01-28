Путин попросил доработать проект концепции внешней политики России
Президент России Владимир Путин поручил доработать проект новой концепции внешней политики России по итогам заседания Совбеза. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в пятницу, 28 января.
— Нет, сегодня было концептуальное обсуждение подготовленного проекта. И по итогам есть поручение президента доработать, а потом уже принять концепцию, — приводит слова Пескова РИА Новости.
28 января состоялось совещание постоянных членов Совбеза. Помимо лидера, в нем приняли участие премьер-министр Михаил Мишустин, спикер Госдумы Вячеслав Володин, глава Минобороны Сергей Шойгу, директор СВР Сергей Нарышкин, а также глава МИД Сергей Лавров, отмечается на сайте Кремля.
В тот же день Путин обсудил по телефону с французским лидером Эммануэлем Макроном реакцию Запада на гарантии безопасности. Российский лидер обратил внимание, что в ответах США и НАТО не были учтены такие принципиальные озабоченности Москвы, как недопущение расширения альянса, отказ от размещения ударных систем вооружений вблизи российских границ, а также возврат военного потенциала и инфраструктуры блока в Европе на позиции 1997 года.