Конец массовой истерии: астролог рассказал, каким будет февраль 2022 года

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Из-за ретроградных движений Меркурия и Венеры 2022 год начался массовой истерией и нервозностью. Однако этому придет конец. Экстрасенс и астролог Денис Холодницкий рассказал, что в феврале ситуация улучшится.

По его словам, Венера заканчивает свое ретроградное движение 29 января, а Меркурий — третьего февраля. За время их ретроградного движения произошло немало неприятного: многие пары разошлись, участились разводы, множество планов сорвалось, ломалась техника, одолевали бывшие.

Но недопонимание, которое привнесло в жизнь людей движение планет, прекращается. Однако, предупредил астролог, завершение ретроградного движения — процесс небыстрый и может занимать до недели.

— Меркурий находится в знаке Козерога, а это значит, что уменьшает контактность человека. Люди становятся более сдержанными и осторожными в общении, — рассказал он.

Холодницкий подчеркнул, что Меркурий в Козероге склоняет человека придерживаться проверенных методов и не экспериментировать в своих решениях. А вот управитель Козерога, Сатурн — планета холодная и суровая. Сатурн награждает людей дисциплинированных, трудолюбивых и законопослушных, это располагает для рутинной работы, передает Пятый канал.

До этого астрологи назвали три знака зодиака, под которыми рождаются люди, способные хранить чужие тайны.