«Взрослый человек, вроде бы»: Зеленский ответил на приглашение Лаврова

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Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на слова главы российского МИД Сергея Лаврова о готовности встретиться в России.

— Зачем приглашать человека в таком формате, чтобы этот человек в таком формате не согласился? Зачем об этом говорить, ты же мужчина, взрослый человек, вроде бы, с опытом большим? — задался вопросом глава государства.

Данное предложение не даст каких-либо результатов, подчеркнул он. Зеленский заявил о бессмысленности приглашения его в Сочи, а также предложил Лаврову искупаться в море в Одессе, отмечает RT.

28 января Зеленский также заявил, что в настоящее время не видит особой эскалации вокруг Украины. Он уточнил, что это не так, а также подчеркнул, что Киеву не нужна эта паника. Слухи о возможной эскалации из-за России вызвали панику на рынках, что негативно сказывается на экономике, сетует лидер.

Из-за нее инвесторы, как считает он, стали выводить средства из Украины. После начала «другого информационного пространства» они вывели 12,5 миллиарда «денег», заключил глава государства.