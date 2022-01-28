Появилось видео с места крушения Ми-8 в Ульяновской области

Фото: Минобороны РФ

Телеканал РЕН ТВ опубликовал кадры с места крушения вертолета Ми-8 в Ульяновской области.

На них видно, как у воздушного судна оторван «хвост». Деталь борта лежит в нескольких метрах от него.

28 января в ГВСУ СК сообщили, что уголовное дело возбуждено после инцидента с Ми-8 в Ульяновской области. По предварительной информации, вертолет осуществлял перелет с аэродрома поселка Мулино Нижегородской области в Ульяновскую область, на борту вертолета находилось три члена экипажа.

В настоящее время известно, что один член экипажа погиб. Дело возбуждено по статье «Нарушение правил полетов и подготовки к ним». Расследование в его рамках продолжается, заключили в ведомстве.