Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Появилось видео с места крушения Ми-8 в Ульяновской области

Иван Юминов

Происшествия
Появилось видео с места крушения Ми-8 в Ульяновской области
Фото: Минобороны РФ

Телеканал РЕН ТВ опубликовал кадры с места крушения вертолета Ми-8 в Ульяновской области.

На них видно, как у воздушного судна оторван «хвост». Деталь борта лежит в нескольких метрах от него.

28 января в ГВСУ СК сообщили, что уголовное дело возбуждено после инцидента с Ми-8 в Ульяновской области. По предварительной информации, вертолет осуществлял перелет с аэродрома поселка Мулино Нижегородской области в Ульяновскую область, на борту вертолета находилось три члена экипажа.

В настоящее время известно, что один член экипажа погиб. Дело возбуждено по статье «Нарушение правил полетов и подготовки к ним». Расследование в его рамках продолжается, заключили в ведомстве.

Читайте также:
Вертолеты Ульяновская область Видео
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как мы становимся черствыми

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Вопреки законам логики

Андрей Казаков
Андрей Казаков

По методичке доктора Геббельса

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Первой жертвой стала правда

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Нас всех посчитали

Никита Миронов
Никита Миронов

Во всем виновата «Маленькая страна»

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Нашим противникам до победы далеко

Все мнения
О проекте