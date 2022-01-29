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«Хулиган и бандит»: Валерия Николаева не пускали на премию «Золотой орел»

Юлия Курганова

Общество
«Хулиган и бандит»: Валерия Николаева не пускали на премию «Золотой орел»
Фото: youtube.com

По данным СМИ, актер Валерий Николаев пришел на церемонию вручения премии «Золотой орел» без приглашения и сначала не смог пройти в зал. Не помогли ему в этом вопросе и коллеги по цеху. А сам артист заявил, что его постоянно не пускают на мероприятия.

Кадры, на которых запечатлен артист в окружении прессы, опубликовал портал Super.ru.

Николаев заявил журналистам, что его не жалуют в актерском сообществе, потому что он «хулиган и бандит».

— Меня постоянно не пускают. Я же хулиган и бандит, — сказал актер, отвечая на вопрос, впервые ли с ним происходит подобный инцидент.

Позже на кадрах видно, что ситуация разрешилась и Николаев проходит через охранников.

Видео: Telegram-канал Super

В 2016 году актера арестовали после того, как он протаранил несколько автомобилей в центре Москвы в пьяном состоянии, а затем попытался скрыться и сбил полицейского.

Топ-10 происшествий с участием российских звезд в 2021 году. Прошлый год отметился многочисленными скандалами с участием российских знаменитостей. В некоторые истории звезды попадали по своей же вине. Иногда они просто оказывались «не в том месте и не в то время». В ряде случаев знаменитости и вовсе были ни при чем. «Вечерняя Москва» и новостной агрегатор «СМИ2» собрали самые громкие скандалы 2021-го, которые вызвали наибольший интерес у россиян.

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