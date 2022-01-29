СМИ узнали о страхе Зеленского из-за слов Байдена о России

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Президент Украины Владимир Зеленский опасается, что Соединенные Штаты могут целенаправленно преувеличивать угрозу «российской агрессии» в отношении Киева. Об этом в пятницу, 28 января, сообщает портал Politico со ссылкой на источники в окружении украинского лидера.

Один из собеседников издания рассказал, что власти Украины рассматривают сценарий, при котором президент США Джо Байден мог пойти на такой шаг для того, чтобы облегчить для Вашингтона достижение договоренностей с Москвой.

— Зеленский боится, что США специально преувеличивают угрозу со стороны президента России Владимира Путина, чтобы получить поле для политического маневра и заключить сделку с Кремлем, которая, например, усилила бы контроль Москвы над Донбассом, — сказано в статье.

Журналисты отметили, что администрация американского лидера уже давно отрицает такое развитие событий. Также источники добавили, что Зеленский сменил риторику по поводу «российской угрозы»: если раньше «он бил тревогу так, что громче некуда», то теперь украинский президент пытается «демонстрировать спокойствие».

— Изменение настроя Зеленского отчасти обусловлено растущим раздражением в отношении администрации Байдена. Официальные лица на Украине и некоторые в Европе полагают, что США преждевременно и безосновательно позволили дипломатам покинуть Украину, что испугало местных жителей, а также финансовые рынки, — пояснили собеседники портала.

28 января Байден сообщил, что США в ближайшее время перебросят войска в Европу. Президент Соединенных Штатов Джо Байден сообщил, что Вашингтон перебросит свои войска в Восточную Европу и страны НАТО. Американский лидер сказал, что данный шаг будет сделан «в ближайшем будущем».

14 января СМИ сообщили, что Россия якобы подготовила оперативную группу для проведения операции на востоке Украины под чужим флагом. США, как следует из материалов, якобы обладают доказательствами того, что боевики обучены ведению боевых действий в городских условиях и использованию взрывчатых веществ для проведения актов саботажа против прокси-сил России.

24 января сообщалось, что НАТО планирует направить в Восточную Европу дополнительные военные силы из-за обострения ситуации на Украине. Так, Дания направила фрегат и отправит четыре истребителя в Литву, Испания направила свои корабли и может направить истребители в Болгарию, туда же два истребителя направили Нидерланды, Франция готова направить войска в Румынию, а США ясно дали понять, что могут расширить свое военное присутствие в Восточной Европе.