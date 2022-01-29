Россиянам напомнили, какие выплаты вырастут в этом году

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В России с 1 февраля будут увеличены несколько пособий. Среди них выплаты женам (32 430 рублей) и детям (мать или опекун получат 13 895 рублей) призывников, а также пособие на усыновление (156 429 рублей при нескольких условиях) детей. Об этом рассказала доцент экономического факультета РУДН Лариса Сорокина.

По ее словам, единовременная выплата на усыновление зависит от возраста ребенка, статуса инвалида, а также усыновления его братьев или сестер. Также более чем на тысячу рублей увеличится пособие на рождение ребенка — с 18 886 до 19 981 рубля.

— Помимо декретных выплат и ежемесячных пособий по уходу за ребенком до 1,5 лет предусмотрено и ежемесячное пособие до трех лет. Более того, размеры выплат и пособий также вырастут с 1 февраля: максимум «декретных» поднимется до 360 164 рублей за 140 дней, а пособие по уходу за первым ребенком составит минимум 7493 рубля, максимум — 31 282 рубля. Размеры пособий выросли вслед за ростом прожиточного минимума (до 12 792 рублей), — сообщила она агентству «Прайм».

Выплата положена, если среднедушевой доход на семью не превышает двукратного размера прожиточного минимума, установленного в регионе ее проживания. Выплата на рождение первого или второго ребенка, а также на усыновление, равна прожиточному минимуму в регионе. Кроме того, для малообеспеченных семей положена ежемесячная выплата для детей от трех до семи лет в размере половины прожиточного минимума региона.

Для детей от восьми до семнадцати лет выплаты могут получать только единственные родители или те, кому положены алименты. Средний размер таких выплат составляет 6500 рублей.

По словам Сорокиной, вырастут и выплаты, не связанные с прожиточным минимумом. Так, материнский капитал проиндексируют на 8,4 процента. С 1 февраля он составит 524 527 рублей, на второго ребенка — 693,1 тысячи рублей.

25 декабря 2021 года в ПФР напомнили, что жители российских сел могут получить прибавку к своей пенсии в размере 25 процентов. Перерасчет выплат осуществляется автоматически, поэтому обращаться в фонд нет необходимости. Также при подсчете общего стажа суммируется стаж работы в колхозах, совхозах и на других сельхозпредприятиях. Всего в данном списке числится около 500 специальностей.