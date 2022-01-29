СМИ: в США недовольны позицией Украины по возможному «вторжению» России

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Украина открыто преуменьшает угрозу возможной эскалации конфликта между Киевом и Москвой. Часть чиновников в Вашингтоне считают, что она недостаточно благодарно за оказываемую США помощь. Об этом сообщает телеканал CNN, ссылаясь на свои источники.

— У нас есть вопросы: почему вы затеваете ссору с США? Зачем вы допускаете утечки и искажаете информацию, если США – чуть ли не единственный ваш настоящий друг? И зачем просить больше оружия, если вы говорите, что угроза не изменилась?, — рассказал телеканалу представитель американских властей.

На Украине в свою очередь недовольны пассивными действиями США в отношении России. Вместо новых санкций, в том числе и против газопровода «Северный поток — 2», Вашингтон предпочитает словесно предупреждать Киев о возможной угрозе нападения на протяжении нескольких месяцев, считает советник украинского президента Владимира Зеленского.

Накануне глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что если возможность начала войны зависит от России, то ее не будет. Однако страна обязана защищать свои интересы в сфере национальной безопасности.

За день до этого заместитель директора департамента информации и печати МИД России Алексей Зайцев заявил, что Россия считает неприемлемой мысль о начале войны с Украиной. Она рассчитывает, что НАТО воздержится от вмешательства во внутренние дела Киева, добавил он. Прошедшая неделя наглядно показала искусственность конфликта между Россией и Украиной, который нагнетают отдельные страны.