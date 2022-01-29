Названы семь слов, которыми нельзя регулярно называть ребенка

Фото: pixabay.com

Слова в общении с детьми значат очень много. Если регулярно называть их обманщиками или негодяями — они ими станут, потому что поверят в это. Специалисты рассказали, какие семь слов точно не стоит использовать в обращении к ребенку на регулярной основе.

Словом «командирша» не следует называть девочек. Хоть они и любят иногда командовать, но в подобном обращении они могут увидеть издевку и обидеться. Если девочка хочет руководить другими, то стоит воспринять это спокойно, обращаться к ней вежливо и тактично.

Многие родители хвалят своих детей. «Умница» — это часто используемая похвала, но не стоит ей злоупотреблять. Иначе при столкновении с жестокой реальностью, когда у ребенка что-то не получится, его ожидает кризис самооценки. Лучше говорить конкретные комплименты за определенные действия, а не называть все одним словом.

«Тупица» — это слово оскорбляет и унижает детей. Они могут поверить в это, тогда маятник самооценки качнется совсем в другую сторону, чем в прошлом случае. Не стоит зря и незаслуженно травмировать детскую психику.

У детей не до конца сформирована психика, поэтому они, как правило, эгоцентричны. Однако это не дает родителям повода клеймить их «эгоистами». Они требуют к себе внимания и концентрации на их поступках, но в этом нет ничего страшного. Необходимы положительный пример со стороны родителей и немного времени — это пройдет.

Порой дети замалчивают правду, так как видят в этом наиболее простой выход из сложной ситуации. Это не делает их обманщиками. Они могли увидеть это у родителей или сверстников, поэтому при заметной лжи с их стороны нужно обсудить ситуацию и выяснить, почему ребенок поступил именно так.

В слове «принцесса», казалось бы, нет ничего плохого. Однако оно может плохо сказаться на развитии их идентичности и осознании себя. Ведь это навязывание ярлыка. Если девочка сама представляет себя принцессой из сказок в воображении или идет на праздник в костюме — другая история.

Красивый мальчик необязательно станет сердцеедом и будет разбивать женские сердца. Однако такой стиль характера может быть заложен еще в детстве, если родители начнут ему об этом говорить. В юном возрасте мальчик еще не понимает сути романтических отношений, поэтому не нужно закладывать в него неверный их посыл, передает Пятый канал.

До этого астрологи рассказали, в союзе с каким партнером по знаку зодиака родится одаренный ребенок. Они назвали пять пар, которые, вероятно, смогут подарить миру гениального человека.