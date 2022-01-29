Более 254,3 миллиона тестов на коронавирус были проведены в России

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В России за время пандемии проведено более 254,3 миллиона тестов на коронавирусную инфекцию. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала «Стопкоронавирус.рф».

— За последние сутки проведено 952 тысячи тестов на коронавирус. За весь период проведено свыше 254,3 миллиона лабораторных исследований на наличие нового коронавируса, — говорится в сообщении канала.

Всего под медицинским наблюдением в РФ остаются 2 519 217 человек.

До этого главный нарколог Департамента здравоохранения Москвы Евгений Брюн заявил, что при коронавирусе, ОРВИ или простуде употреблять алкоголь опасно, так как он может навредить здоровью сразу по нескольким причинам. Среди них нагрузки на сердце и интоксикация при употреблении. По его словам, алкоголь также может быть несовместим с лекарствами, потому что ослабляет иммунитет и токсически воздействует на человеческий организм. Поэтому лечиться водкой все равно что принимать яд для выздоровления. При высокой температуре водка также не поможет — растирание бесполезно.

При первых симптомах ОРВИ лучше начать лечение сразу. В домашней аптечке есть жаропонижающие, которые нужно принимать при температуре выше 38 градусов, раствор морской соли для промывания носа, сосудосуживающие препараты, противовирусные и т. д.