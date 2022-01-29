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Народный календарь. Чего нельзя делать женщинам 30 января, чтобы не навлечь болезни

Анна Михалюк

Общество
Народный календарь. Чего нельзя делать женщинам 30 января, чтобы не навлечь болезни
Фото: Pexels

30 января Православная церковь почитает память Антония Великого. В народном календаре этот день называется Антон Перезимник.

В этот день женщинам нельзя вязать и прясть, готовить чечевицу и бобы, чтобы дети корью не болели и чтобы не провоцировать оспу, язву и чуму. Было принято печь специальный хлеб, который раздавали родным и близким на здоровье.

Хозяйки пекли толокняные колобки, символизирующее солнце. Выпечкой угощали детей, в надежде, что лето быстрее наступит.

Утром проводили обряд, помогающий обхитрить нечистую силу. Человек, выходящий первым из дома, шел от дому к крыльцу пятками вперед, обозначая следами, что в жилище пришел сам хозяин.

Приметы погоды:

Теплая погода в этот день сулит сильные морозы в ближайшее время.

Оттепель предвещает раннюю весну и хороший улов рыбы.

Солнце только в полдень показалось — будет ранняя весна, а вот если снег идет, то весна будет поздней.

Подробнее в видеоматериале «ВМ»:

Народный календарь. Чего нельзя делать женщинам 30 января, чтобы не навлечь болезни

Именины отмечают: Савелий, Георгий, Павел, Антонина, Виктор, Антон, Иван.

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