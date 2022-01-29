Пограничники не пропустили через границу Украины в 2,5 раза больше россиян, чем в 2020 году

Фото: president.gov.ua

Украинские пограничники в 2021 году в 2,5 раза чаще отказывали в доступе на территорию Украины россиянам, чем в в 2020 году. Это около семи тысяч человек, сообщается в субботу, 29 января, на сайте Госпогранслужбы страны.

— В течение прошлого года на государственной границе Украины наблюдалось увеличение пассажиропотока. В целом движение пассажиров по сравнению с позапрошлым годом выросло на 18 процентов и составило 39 миллионов человек. В то же время во время мероприятий пограничного контроля, сотрудники Государственной пограничной службы Украины отказали в пропуске через границу около 46 тысячам человек, что почти вдвое больше, чем в позапрошлом году, — передает сообщение РИА Новости.

Отмечается, что всего не пропустили около 31 тысячи иностранных граждан. Наиболее частыми причинами отказов становились карантинные ограничения и неподтвержденная цель поездки. Украинцев не пропускали из-за недействительных документов, запрета от родителей или запрета на выезд из страны.

Как сообщили в ведомстве, больше всего непропущенных иностранцев оказалось среди граждан России — около семи тысяч. На втором месте идут граждане Молдавии, которым стали отказывать в три раза чаще (более 5300 человек). Также среди получивших отказ оказались много индийцев (1435), румын (1399) и поляков (1319). При этом граждан Израиля, не пропущенных через украинскую границу, стало значительно меньше.

До этого сообщалось, что в Киеве состоялся митинг у стен Верховной рады Украины. Протестующие требовали от украинского президента Владимира Зеленского не начинать войну с Россией.

Накануне глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что если возможность начала войны зависит от России, то ее не будет. Однако страна обязана защищать свои интересы в сфере национальной безопасности.

За день до этого заместитель директора Департамента информации и печати МИД России Алексей Зайцев заявил, что Россия считает неприемлемой мысль о начале войны с Украиной. Она рассчитывает, что НАТО воздержится от вмешательства во внутренние дела Киева, добавил он. Прошедшая неделя наглядно показала искусственность конфликта между Россией и Украиной, который нагнетают отдельные страны.