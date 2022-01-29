В России за сутки выявлено более 113 тысяч новых случаев коронавируса

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За сутки в России обнаружено 113 122 новых случая заражения коронавирусом. Об этом в субботу, 29 января, сообщили в оперштабе Москвы.

Количество доставленных в больницу с этим диагнозом составляет 14 570 человек, что на 3,7 процента больше, чем днем ранее. Российские медики вылечили от COVID-19 еще 30 010 пациентов. Умерли 668 человек.

Фото: telegram / Стопкоронавирус.рф

Таким образом всего за время пандемии коронавируса в России заболели 11 615 779 человек. Количество летальных исходов составило 330 111. Полностью выздоровели после перенесенной инфекции 10 189 207 пациентов, говорится в сообщении Telegram-канала оперштаба.

До этого главный нарколог Департамента здравоохранения Москвы Евгений Брюн заявил, что при коронавирусе, ОРВИ или простуде употреблять алкоголь опасно, так как он может навредить здоровью сразу по нескольким причинам. Среди них нагрузки на сердце и интоксикация при употреблении. По его словам, алкоголь также может быть несовместим с лекарствами, потому что ослабляет иммунитет и токсично воздействует на человеческий организм. Поэтому лечиться водкой все равно что принимать яд для выздоровления. При высокой температуре водка также не поможет — растирание бесполезно.