В столице за сутки заразились коронавирусом 26 488 человек

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За сутки в столице заразились коронавирусом 26 488 человек. Об этом в субботу, 29 января, сообщили в оперштабе Москвы.

В больнице с этим диагнозом оказались 1419 пациентов, что составляет 5,4 процента от общего числа заразившихся. К аппарату ИВЛ подключили еще 492 человека. Полностью выздоровели от ковида 5410 пациентов, а умерли — 76.

Фото: telegram/Оперштаб Москвы

Таким образом всего за время пандемии коронавируса в Москве медики вылечили 1 951 552 пациента, говорится в сообщении Telegram-канала оперштаба.

Накануне вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что коллективный иммунитет к коронавирусу в России остался на уровне 64,4 процента. Также она отметила, что по состоянию на 28 января вакцинация первым компонентом проведена 83 674 549 раз, вакцинация полного цикла — 79 269 115 раз. При этом в Севастополе, Санкт-Петербурге, Карелии, Мурманской области и на Чукотке иммунитет превышает 80 процентов. Показатель рассчитывается в соответствии с эпидемиолого-математической моделью, учитывающей как переболевших, так и привитых граждан.