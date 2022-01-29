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Самолет Нижний Новгород — Москва экстренно сел в Шереметьеве

Анастасия Колоскова

Происшествия
Самолет Нижний Новгород — Москва экстренно сел в Шереметьеве
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва
Россия, Московская область, аэропорт Шереметьево имени А.С. Пушкина Карта всех событий

Самолет, следовавший из Нижнего Новгорода в Москву, совершил экстренную посадку в аэропорту Шереметьево по причине сработавшего датчика неисправности шасси. Об этом в субботу, 28 января, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

— Самолет, летевший из Нижнего Новгорода в Москву, экстренно приземлился в Шереметьеве из-за срабатывания датчика неисправности шасси, — цитирует агентство источник.

Уточняется, что посадка борта произошла в 14:01 по московскому времени. В настоящее время устанавливаются причины срабатывания датчика.

Ранее в пресс-службе Минобороны РФ сообщили, что 29 января в Новгородской области российский истребитель МиГ-31 во время взлета для совершения планового полета в результате технической неисправности выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Экипаж не пострадал. На месте инцидента начала работу комиссия Воздушно-космических сил России. После устранения возможных неисправностей истребитель вернут в строй.

25 января крупный авиаперевозчик разместил на своей странице в соцсетях новость о том, что москвичка родила ребенка во время полета из Москвы в Пунта-Кану (Доминикана). «Вечерняя Москва» узнала подробности этой истории.

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