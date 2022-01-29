Самолет Нижний Новгород — Москва экстренно сел в Шереметьеве
Самолет, следовавший из Нижнего Новгорода в Москву, совершил экстренную посадку в аэропорту Шереметьево по причине сработавшего датчика неисправности шасси. Об этом в субботу, 28 января, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
— Самолет, летевший из Нижнего Новгорода в Москву, экстренно приземлился в Шереметьеве из-за срабатывания датчика неисправности шасси, — цитирует агентство источник.
Уточняется, что посадка борта произошла в 14:01 по московскому времени. В настоящее время устанавливаются причины срабатывания датчика.
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