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Вирусолог Альтштейн назвал сроки завершения пятой волны коронавируса

Анастасия Колоскова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Вирусолог Альтштейн назвал сроки завершения пятой волны коронавируса
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Пятая волна коронавирусной инфекции в России может завершиться уже в марте, однако пока нельзя говорить об этом с точностью. Такое мнение высказал вирусолог, специалист по генной инженерии, доктор медицинских наук и профессор Анатолий Альтштейн.

— Наблюдение за странами, в которых происходит эта эпидемия, говорит том, что пик должен быть достигнут достаточно быстро. Мы предполагаем, что он где-то в феврале этот пик будет достигнут, возможно, даже в его первой половине, — отметил профессор.

По его словам, затем начнется закономерный спад. Вирусолог добавил, что этот процесс обычно происходит не быстро. Если пик будет достигнут в феврале, то, возможно, уже в марте так называемая пятая волна может завершиться.

— Дальше есть надежда на то, что все перейдет на очень маленькие цифры. Тут очень важно поведение населения. Если население соблюдает эпидемиологические меры — особенно важно, чтобы люди вакцинировались, — тогда это все достаточно быстро будет купироваться, — цитирует специалиста Пятый канал.

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До этого эпидемиолог, доктор медицинских наук, академик РАН Геннадий Онищенко прокомментировал сообщения об обнаружении в ЮАР нового потенциально опасного коронавируса.

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