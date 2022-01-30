Автоэксперт Сачков назвал три правила безопасного перестроения в зимний период

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На скользкой дороге особенно важно оценивать, действительно ли свободна полоса, которую хочет занять автомобилист. Кроме того, зимой при перестроении желательно избегать неоправданного ускорения и резких движений руля. Об этом «Вечерней Москве» рассказал заместитель главного редактора издательского дома «За рулем» Максим Сачков.

Он отметил, что перед перестроением водителю необходимо убедиться, что его маневр никому не помешает.

— Правила остаются теми же самыми, что и на незаснеженной дороге: вы должны убедиться, что тот ряд, в который вы перестраиваетесь, свободен или по крайней мере вы не представляете помех при перестроении. Включаете поворотник, еще раз внимательно смотрите в зеркало и медленно перестраиваетесь, — рассказал эксперт.

По словам специалиста, зимой скорость движения автомобилей ниже, но и реакция машины на действия водителя также снижена. Это может быть и плюсом: например, занос на асфальте побороть сложнее, чем на скользком покрытии. Однако любая ошибка водителя на скользком покрытии (в частности, перестроение прямо перед другой машиной) может вынудить другого автолюбителя пытаться избежать столкновения, что может привести к аварии, отметил эксперт.

Кроме того, при перестроении без острой необходимости не стоит резко крутить руль, рекомендовал собеседник «ВМ».

— Если того не требует дорожная ситуация, то так делать не нужно. Если перед вами кто-то вылез и вы имеете возможность увернуться — тогда нужно вывернуть руль, куда же деваться. У вас тут варианта два: либо уворачиваться, либо въезжать в машину, — резюмировал Сачков.

Как отметил специалист, по правилам в такой ситуации надо тормозить, но на практике большинство водителей будут пытаться уйти от столкновения. По мнению эксперта, такой подход правильный, если при этом не будет риска повредить другой автомобиль.

Излишний разгон в процессе перестроения на скользкой дороге также противопоказан, уверен Сачков.

— Зимой резкое движение, конечно, больше провоцирует вероятность уйти в снос или занос, потерять контакт с поверхностью дороги. Но опять-таки, если вы видите, что по соседнему ряду автомобиль едет быстрее и вы помешаете ему, если вы перестроитесь прямо перед ним, то пропустите его. Лучше немного подождать и перестроиться после того, как он проедет, — заключил Сачков.