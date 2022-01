Диетолог назвала продукты, которые «убивают» мозг и приводят к слабоумию

Фото: pixabay.com

Некоторые продукты могут ускорить старение мозга и «убить» его, считает диетолог Серена Пун.

Самыми вредными для мозга она назвала три продукта, которые вызывают в организме воспаление.

— Некоторые из основных виновников этого процесса, такие как добавленный сахар (сахара и сиропы, добавленные в продукты во время обработки или переработки — прим. «ВМ»), переработанное мясо и рафинированные углеводы, широко распространены в стандартном рационе, — сообщила специалист.

Пун объяснила, что употребление большого количества сахара «убивает» память и увеличивает риск возникновения слабоумия. По ее словам, сахар в настоящее время можно найти почти везде: от напитков и десертов до заправок для салатов, которые замаскированы под «полезные».

Вторым компонентом, от которого стоит отказаться, диетолог считает рафинированные углеводы. Они содержатся в белом хлебе, выпечке и сухих завтраках. У таких углеводов нет питательной ценности. Они изменяют функции в нескольких областях мозга, пояснила эксперт.

— Вместо этого выбирайте цельнозерновые продукты и другие сложные углеводы, такие как бобовые и овощи, — уточнила диетолог.

Также она призвала отказаться от полуфабрикатов, переработанного мяса, которые также ведут к слабоумию, сообщается на портале Eat This, Not That!.

Ученые назвали увеличивающие риск развития слабоумия продукты. Они установили, что постоянное употребление обработанного мяса увеличивает риск развития слабоумия на 44 процента. Исследователи уточнили, что такие продукты, как колбаса, ветчина и бекон, способны увеличить риск развития деменции и болезни Альцгеймера.