Названы три знака зодиака женщин, которые предрасположены стать «тетками»

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Многие задаются вопросом, почему некоторые женщины с возрастом превращаются в так называемых «теток» — таких стереотипных дам в халате и с поварешкой в руке. Причина, по мнению экспертов, скрывается в зодиакальном знаке представительницы. Астролог Марианна Абравитова назвала знаки зодиака, представительницы которых чаще остальных могут превратиться в «теток».

Женщина-Рак в семейной жизни может превратиться в стереотипную жену-домохозяйку: на голове бигуди, на теле — вытянутый бесформенный халат. Их супруги могут перестать узнавать таких женщин со временем, так как в какой-то момент они перестают ухаживать за собой, направляя все усилия на поддержание уюта в доме и заботу о родных.

В молодости Девы тщательно следят за своим внешним видом, но с возрастом зачастую перестают ухаживать за собой. Им некогда следить за трендами моды и красоты и посвящать время походам в салоны, поэтому в определенный момент многие из них получают это обидное звание.

Козероги уже в юности подражают серьезным дамам и оставляют в прошлом вещи, которые, по их мнению, можно носить только в подростковом возрасте. Они обычно не следуют за модными тенденциями, и чем старше становятся, тем меньше уделяют этому внимания, сообщает Пятый канал.

Астрологи назвали три самых жестоких знака зодиака среди женщин. Женщины, рожденные под знаками зодиака Овен, Рак и Скорпион, по мнению астрологов, в плане жестокости не только не уступают мужчинам, но и превосходят их.