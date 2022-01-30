Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Названы три знака зодиака женщин, которые предрасположены стать «тетками»

Юлия Курганова

Общество
Названы три знака зодиака женщин, которые предрасположены стать «тетками»
Фото: pixabay.com

Многие задаются вопросом, почему некоторые женщины с возрастом превращаются в так называемых «теток» — таких стереотипных дам в халате и с поварешкой в руке. Причина, по мнению экспертов, скрывается в зодиакальном знаке представительницы. Астролог Марианна Абравитова назвала знаки зодиака, представительницы которых чаще остальных могут превратиться в «теток».

Женщина-Рак в семейной жизни может превратиться в стереотипную жену-домохозяйку: на голове бигуди, на теле — вытянутый бесформенный халат. Их супруги могут перестать узнавать таких женщин со временем, так как в какой-то момент они перестают ухаживать за собой, направляя все усилия на поддержание уюта в доме и заботу о родных.

В молодости Девы тщательно следят за своим внешним видом, но с возрастом зачастую перестают ухаживать за собой. Им некогда следить за трендами моды и красоты и посвящать время походам в салоны, поэтому в определенный момент многие из них получают это обидное звание.

Козероги уже в юности подражают серьезным дамам и оставляют в прошлом вещи, которые, по их мнению, можно носить только в подростковом возрасте. Они обычно не следуют за модными тенденциями, и чем старше становятся, тем меньше уделяют этому внимания, сообщает Пятый канал.

Астрологи назвали три самых жестоких знака зодиака среди женщин. Женщины, рожденные под знаками зодиака Овен, Рак и Скорпион, по мнению астрологов, в плане жестокости не только не уступают мужчинам, но и превосходят их.

Читайте также:
Гороскопы внешность Женщины
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как мы становимся черствыми

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Вопреки законам логики

Андрей Казаков
Андрей Казаков

По методичке доктора Геббельса

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Первой жертвой стала правда

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Нас всех посчитали

Никита Миронов
Никита Миронов

Во всем виновата «Маленькая страна»

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Нашим противникам до победы далеко

Все мнения
О проекте