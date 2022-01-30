Ученые назвали снижающий риск инсульта продукт

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Ученые сообщили, что богатая овощами и фруктами диета поможет уменьшить риск инсульта. По их словам, один простой продукт особенно эффективен благодаря высокому содержанию ликопина.

Специалисты рассказали, что инсульт бывает двух видов: геморрагический и, более распространенный, ишемический. Последний происходит в результате того, что в мозгу в одном из сосудов застревает тромб. Иногда холестериновая бляшка отрывается и образуется тромб. Геморрагический инсульт обусловлен повреждением сосудов, что приводит к кровоизлиянию в мозг.

Одно исследование показало, что благодаря высокому содержанию ликопина помидоры могут предотвратить эту патологию. Ликопин — это мощный антиоксидант, который помогает поддерживать давление и снижать уровень опасного холестерина ЛПНП. А это два фактора риска развития инсульта.

— Полученные результаты подтверждают рекомендацию о необходимости съедать более пяти порций фруктов и овощей в день. Согласно более ранним исследованиям, это приведет к снижению числа инсультов по всему миру, — сообщили ученые.

Также исследователи обнаружили, что ликопин может препятствовать выработке активных форм кислорода, воспалению и агрегации тромбоцитов, а это снижает риск образования тромбов, сообщается в издании Daily Express.

Кардиохирург назвал главные симптомы тромбоза. Заур Шугушев рассказал, на какие жалобы стоит обратить внимание и какие факторы риска существуют при тромбозе. Он объяснил, что тромбы — это сгустки крови, которые образуются в сосуде, а тромбоэмболы — это тромбы, которые оторвались с потоком крови.