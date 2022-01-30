Аналитики заявили, что новые санкции США против РФ спровоцируют крах фондового рынка
Реализация планов Соединенных Штатов по введению новых экономических санкций против РФ при ухудшении ситуации вокруг Украины грозит серьезными проблемами для мировой экономики, в частности может привести к краху фондового рынка. Об этом заявили американские аналитики, которые опубликовали свои прогнозы в газете New York Times.
Эксперты подчеркнули, что до этого никогда не было ситуации, при которой какое-либо государство вводило столь большие ограничения в отношении настолько крупной экономики, как российская. Они увидели в этом угрозу для экономик развитых стран, в частности европейских. Это в свою очередь приведет к дестабилизации всей мировой финансовой системы.
Также аналитики уверены, что помимо этого от России последуют ответные шаги, которые приведут к еще большему ухудшению ситуации, говорится в статье.
— Они нанесут вред самим американцам — от миллиардеров до государственных чиновников и семей среднего класса, — отметили специалисты.
29 января сообщалось, что США могут ввести санкции для ослабления промышленного потенциала России. Возможные санкции Соединенных Штатов в случае российского «вторжения» на Украину затронут промышленность, они не должны сказаться на потребителях. Об этом заявил член Совета национальной безопасности (СНБ) США Питер Харрелл.
Накануне сообщалось, что санкции США в случае вторжения России на Украину коснутся госбанков, экспорта высоких технологий и операций с суверенным долгом. Проработка ограничительных мер, по данным издания WSJ, находится на заключительной стадии. Среди банков, в отношении которых могут ввести меры, газета называет ВТБ. При этом проект не содержит пунктов о «Северном потоке — 2» и системе SWIFT. Россия лучше готова к противостоянию санкциям, чем в 2014 году, поскольку меньше опирается на иностранные займы и при этом показывает достаточно высокий уровень экономического роста.
В этот же день глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что если возможность начала войны зависит от России, то ее не будет. Но страна обязана защищать свои интересы в сфере национальной безопасности.