Аналитики заявили, что новые санкции США против РФ спровоцируют крах фондового рынка

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Реализация планов Соединенных Штатов по введению новых экономических санкций против РФ при ухудшении ситуации вокруг Украины грозит серьезными проблемами для мировой экономики, в частности может привести к краху фондового рынка. Об этом заявили американские аналитики, которые опубликовали свои прогнозы в газете New York Times.

Эксперты подчеркнули, что до этого никогда не было ситуации, при которой какое-либо государство вводило столь большие ограничения в отношении настолько крупной экономики, как российская. Они увидели в этом угрозу для экономик развитых стран, в частности европейских. Это в свою очередь приведет к дестабилизации всей мировой финансовой системы.

Также аналитики уверены, что помимо этого от России последуют ответные шаги, которые приведут к еще большему ухудшению ситуации, говорится в статье.

— Они нанесут вред самим американцам — от миллиардеров до государственных чиновников и семей среднего класса, — отметили специалисты.

29 января сообщалось, что США могут ввести санкции для ослабления промышленного потенциала России. Возможные санкции Соединенных Штатов в случае российского «вторжения» на Украину затронут промышленность, они не должны сказаться на потребителях. Об этом заявил член Совета национальной безопасности (СНБ) США Питер Харрелл.

Накануне сообщалось, что санкции США в случае вторжения России на Украину коснутся госбанков, экспорта высоких технологий и операций с суверенным долгом. Проработка ограничительных мер, по данным издания WSJ, находится на заключительной стадии. Среди банков, в отношении которых могут ввести меры, газета называет ВТБ. При этом проект не содержит пунктов о «Северном потоке — 2» и системе SWIFT. Россия лучше готова к противостоянию санкциям, чем в 2014 году, поскольку меньше опирается на иностранные займы и при этом показывает достаточно высокий уровень экономического роста.

В этот же день глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что если возможность начала войны зависит от России, то ее не будет. Но страна обязана защищать свои интересы в сфере национальной безопасности.