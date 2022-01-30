Защитник ФК «Спартак» Самуэль Жиго перейдет в «Марсель»

Фото: Кульгускин Роман / АГН Москва

Защитник столичного футбольного клуба «Спартак» Самуэль Жиго перейдет во французскую команду «Марсель». Об этом сообщила в воскресенье, 30 января, пресс-служба российского клуба в Twitter.

Уточняется, что трансфер состоится летом 2022 года.

— Конец сезона — 2021/22 Сэм (Жиго — прим. ред. «ВМ») проведет в Москве на правах аренды, — сказано в сообщении.

Официально: Самуэль Жиго остаётся в «Спартаке» до лета. Затем он станет игроком «Марселя» ⚠



Клубы достигли соглашения о трансфере защитника. Конец сезона-2021/22 Сэм проведёт в Москве на правах аренды 🇫🇷 pic.twitter.com/3iitdBEO5a — ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) January 29, 2022

Жиго играет за «Спартак» с 2018 года. За это время футболист провел за столичную команду 96 матчей, в которых забил 9 голов.

24 января агент Самуэля Жиго оценил вероятность ухода футболиста из «Спартака». Он выразил уверенность, что футболист не останется в команде после окончания сезона.