Составлен топ-5 самых счастливых имен для девочек

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С древних времен имя для человека значит очень многое. От него может зависеть его дальнейшая судьба, характер и т. д. Специалисты составили топ-5 женских имен, которые принесут их обладательницам счастье.

Мария

Это имя традиционно связывают с успехом, красотой и женственностью. Его обладательницы создают в доме гармонию и уют. Поэтому неудивительно, что оно одно из самых распространенных не только в России, но и за границей.

Елена

Елены могут построить отличную карьеру и создать счастливую семью. Они обладают врожденной харизмой и даром убеждения. Как правило однолюбы и живут с избранником до старости. Их дети часто становятся талантливыми и узнаваемыми людьми.

Екатерина

Они сосредоточены на работе, склонны к независимости. Обладают острым умом и способны добиться больших успехов в жизни. Четко следуют своим принципам и имеют в обществе серьезную репутацию.

Анастасия

Популярнейшее женское имя в России. Анастасии с детства становятся для родителей настоящей отрадой — сообразительные, спокойные и обладают многочисленными талантами. В более зрелом возрасте превращаются в хранительниц домашнего очага. Одни из лучших мам и жен для мужчин

Анна

Анны обладают мудростью и трезвым взглядом на жизнь, поэтому у них можно и нужно спрашивать совета. Они — воплощение женственности, обладают высоким интеллектом и очень ответственны, передает Пятый канал.

До этого эксперт по именам назвал пять мужских имен, обладатели которых чаще остальных «ходят налево».