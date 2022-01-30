Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Составлен топ-5 самых счастливых имен для девочек

Михаил Алимов

Общество
Составлен топ-5 самых счастливых имен для девочек
Фото: Pexels

С древних времен имя для человека значит очень многое. От него может зависеть его дальнейшая судьба, характер и т. д. Специалисты составили топ-5 женских имен, которые принесут их обладательницам счастье.

Мария

Это имя традиционно связывают с успехом, красотой и женственностью. Его обладательницы создают в доме гармонию и уют. Поэтому неудивительно, что оно одно из самых распространенных не только в России, но и за границей.

Елена

Елены могут построить отличную карьеру и создать счастливую семью. Они обладают врожденной харизмой и даром убеждения. Как правило однолюбы и живут с избранником до старости. Их дети часто становятся талантливыми и узнаваемыми людьми.

Екатерина

Они сосредоточены на работе, склонны к независимости. Обладают острым умом и способны добиться больших успехов в жизни. Четко следуют своим принципам и имеют в обществе серьезную репутацию.

Анастасия

Популярнейшее женское имя в России. Анастасии с детства становятся для родителей настоящей отрадой — сообразительные, спокойные и обладают многочисленными талантами. В более зрелом возрасте превращаются в хранительниц домашнего очага. Одни из лучших мам и жен для мужчин

Анна

Анны обладают мудростью и трезвым взглядом на жизнь, поэтому у них можно и нужно спрашивать совета. Они — воплощение женственности, обладают высоким интеллектом и очень ответственны, передает Пятый канал.

До этого эксперт по именам назвал пять мужских имен, обладатели которых чаще остальных «ходят налево».

Читайте также:
женские имена счастье
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как мы становимся черствыми

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Вопреки законам логики

Андрей Казаков
Андрей Казаков

По методичке доктора Геббельса

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Первой жертвой стала правда

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Нас всех посчитали

Никита Миронов
Никита Миронов

Во всем виновата «Маленькая страна»

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Нашим противникам до победы далеко

Все мнения
О проекте