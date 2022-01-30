Трамп назвал одну из главных причин кризиса на Украине

Фото: Whitehouse

Надежда на безоговорочную и бесплатную поддержку США Украины стала одной из причин кризиса в этой стране. Об этом заявил экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

— Причиной того, что мы сейчас наблюдаем эту опасную ситуацию вокруг Украины, является то, что, как только (президент США Джо — прим. «ВМ») Байден пришел к власти, для других стран это стало сигналом о возвращении старых дней, когда можно было пользоваться США, — передает его слова РИА Новости.

До этого он на митинге в штате Техас заявил, что телефонный разговор президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского вышел неудачным, даже если половина того, что рассказывают про него, окажется правдой. Как сообщают в СМИ, президенты разошлись во мнениях об оценке «угрозы нападения» России на Украину.

На том же митинге бывший президент США обвинил нынешнего американского лидера Джо Байдена в губительной политике. Трамп сказал, что Байден проявляет некомпетентность как глава государства. Он подчеркнул, что неэффективная политика приведет к новой войне.