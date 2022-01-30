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31 января Православная церковь чтит память Афанасия Великого. В народном календаре у славян этот день получил название Афанасий Ломонос. Обычно за окном стоит холодная погода.

31 января не стоит затевать переезд или справлять новоселье. В противном случае в новом доме будут постоянными скандалы.

Свадебный период подходил к концу. На Руси свадьбы играли уже после Пасхи. Мальчиков в этот день крестить нельзя, иначе накличете на него в будущем мужское бессилие. Желательно не подавать исков в суд, потому что дело будет рассмотрено не в вашу пользу.

Приметы погоды:

Сережки у луны — к морозу и пурге.

Вьюга и метель в этот день — к поздней весне.

Оттепель на Афанасия — к ненастному лету и плохому урожаю картофеля.

Солнце в полдень выглянуло — к ранней весне.

Подробнее в видеоматериале «ВМ»:

Народный календарь. Почему нельзя переезжать 31 января

Именины отмечают: Афанасий, Владимир, Дмитрий, Емельян, Илларион, Кирилл, Ксения, Максим, Мария, Михаил, Николай, Оксана.