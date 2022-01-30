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Городские службы продолжают очищать московские улицы от снега

Михаил Алимов

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Городские службы продолжают очищать московские улицы от снега
Фото: Facebook / Комплекс городского хозяйства Москвы

Столичные сотрудники коммунальных служб продолжают регламентированные работы по уборке снега на улицах города. Об этом в воскресенье, 30 января, сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы.

— Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями. На улицах работает снегоуборочная и погрузочная техника, — говорится в сообщении Telegram-канала комплекса.

Коммунальщики просят автомобилистов следить за дорогой и не нарушать правила дорожного движения.

До этого сообщалось, что в воскресенье, 30 января, первую половину дня Москва и область «отдохнут» от снега. Только после 15 часов с северо-запада ожидается приближение очередного циклона и связанных с ним атмосферных фронтов. Давление понизится и в середине дня составит 733 миллиметра ртутного столба. При облачной погоде временами будет сыпать снег, отметили синоптики.

Максимальная температура воздуха в Москве составит минус четыре–два градуса. В Подмосковье температура ожидается на уровне шести–одного градуса мороза.

Ветер будет дуть южный со скоростью 5–10 метров в секунду, местами его порывы будут достигать 12–14 метров в секунду. Относительная влажность воздуха — около 80 процентов.

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