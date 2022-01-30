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За сутки в Москве госпитализировали 5,8 процента пациентов от числа заболевших COVID-19

Михаил Алимов

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Город
За сутки в Москве госпитализировали 5,8 процента пациентов от числа заболевших COVID-19
Фото: unsplash

В столице за сутки выявили еще 24 030 случаев заболевания коронавирусом. Об этом в воскресенье, 30 января, сообщили в оперштабе Москвы.

Сообщается, что столичные врачи за сутки вылечили еще 5025 пациентов с этим диагнозом. Из них в больницу доставлены 1383, что составляет 5,8 процента от общего числа заболевших. К аппарату ИВЛ подключили 490 человек, а количество смертельных случаев составило 77.

Всего в столице за время пандемии коронавируса полностью выздоровели 1 956 577 человек, говорится в сообщении Telegram-канала оперштаба.

За сутки в Москве госпитализировали 5,8 процента пациентов от числа заболевших COVID-19 Фото: Оперштаб

В Москве заболеваемость новым штаммом коронавирусной инфекции «омикрон», который является доминирующим в столице и в целом в России, продолжает расти. Ежедневно фиксируются новые антирекорды по количеству выявленных случаев заражения. Помимо COVID-19, в столичном регионе наблюдается всплеск и сезонных инфекций: ОРВИ и гриппа. «Вечерняя Москва» собрала данные о том, как город борется с распространением «омикрона» и какие меры применяются для сдерживания вируса.

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