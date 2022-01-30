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«Кожа слезала»: знакомые Воронковой рассказали о ее состоянии после пожара

Михаил Алимов

Общество
«Кожа слезала»: знакомые Воронковой рассказали о ее состоянии после пожара
Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Актриса Вера Воронкова тяжело пострадала после пожара в ее квартире. По словам сына артистки, особенно досталось рукам.

— Лицо, руки, спина (пострадали). Но главное, у нее с руками проблемы. Остальные тоже пострадали части, но там самое серьезное на руках. Ей каждый день делают перевязки, смотрят на состояние кожи, — рассказал он в эфире телеканала НТВ.

Соседка Воронковой Мария Маслякова видела, как ту выводили из квартиры во время инцидента.

— Голова, шея, с рук у нее, по-моему, кожа слезала, — сообщила она.

19 января Воронкову госпитализировали с ожогами органов дыхания и термоингаляционным поражением из-за пожара в квартире. Медики диагностировали ожоги 31 процента тела. По словам специалистов, в особенности пострадали голова, лицо, шея и спина артистки. Пожар в квартире случился из-за возгорания новогодней елки.

По словам дочери артистки, пожар произошел ночью, когда она спала. Возгорание началось из-за свечи, которая упала на елку. О судьбе кошки, которая могла уронить свечу, ей ничего не известно.

Вера Воронкова родилась в подмосковном Одинцове 21 марта 1965 года. В 1990 году актриса окончила Школу-студию МХАТ, а затем вошла в труппу Художественного театра. Всего за свою карьеру она сыграла около двадцати ролей. Так, например, Воронкова сыграла роль Шарлотты Ивановны в постановке «Вишневый сад» режиссера Владимира Мирзоева. Также актриса снялась во многих фильмах и сериалах, в том числе в «Каменской», «Год культуры», «Утомленные солнцем — 2: Цитадель» и других. В 2017 году ей было присвоено звание заслуженной артистки Российской Федерации.

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