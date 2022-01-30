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МИД Канады решил временно отозвать часть персонала из посольства в Киеве

Виктория Сикерина

Политика
МИД Канады решил временно отозвать часть персонала из посольства в Киеве
Фото: pexels.com/Social Soup Social Media

Министерство иностранных дел (МИД) Канады приняло решение временно отозвать часть персонала из посольства страны в Киеве. Об этом сообщили в пресс-службе канадского дипломатического ведомства в воскресенье, 30 января.

Уточняется, что дипмиссия продолжит работу.

— Канада приняла решение временно отозвать второстепенных канадских сотрудников и оставшихся членов семей из канадского посольства на Украине, — цитирует ТАСС сообщение местного МИД.

18 января министр иностранных дел Канады Мелани Жоли опубликовала на своей странице в Twitter сообщение о погибших украинских солдатах, которые пали «на восточном фронте».

В этот же день Канада отправила отряд спецназа на Украину из-за «роста напряженности» с РФ. По информации источников, присутствие канадских военных является попыткой сдержать «российскую агрессию» в отношении Украины. Также они должны помочь в разработке плана по эвакуации канадских дипломатов в случае начала военных действий.

Днем ранее канадские власти рекомендовали жителям страны на время отложить поездки на Украину. Об этом свидетельствует заявление, опубликованное на официальном сайте местного правительства.

После официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Мелани Жоли занимается лжесвидетельствованием, когда называет украинцев, которые погибли в результате внутриполитического конфликта, «павшими в войне с Россией».

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