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Продажи автомобилей Cadillac в России выросли почти на 70 процентов в 2021 году

Виктория Сикерина

Общество
Продажи автомобилей Cadillac в России выросли почти на 70 процентов в 2021 году
Фото: Pixabay

Объем продаж автомобилей марки Cadillac вырос на 67 процентов в России за минувший год. Об этом сообщили в аналитическом агентстве «Автостат».

По его информации, в минувшем году в стране было куплено порядка 2,4 тысячи таких машин.

— Это абсолютный рекорд продаж за все время присутствия бренда Cadillac в России с 2004 года, — заявили в пресс-службе агентства.

Уточняется, что спрос на модели XT5 и XT6 от Cadillac увеличился на 106 процентов. При этом модель Escalade побила рекорды еще на стадии предварительных заказов, говорится в сообщении «Автостата».

Последние годы в столице большой популярностью пользуется сервис аренды автомобилей каршеринга. Московский департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры назвал самые востребованные и редкие машины, которые можно взять на прокат в городе.

Самым популярным транспортным средством стал Volkswagen Polo. Таких автомобилей каршеринга в Москве насчитывается 8,8 тысячи. На втором и третьем местах расположились Kia Rio и Nissan Qashqai. Их в городе 7,2 и 3,2 тысячи соответственно.

Также востребованными остаются машины Skoda. Например, количество моделей Rapid и Octavia составляет по 1,9 тысячи единиц.

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