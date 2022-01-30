Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Депутат Европарламента назвала украинских властей наркоманами из-за РФ

Виктория Сикерина

Политика
Депутат Европарламента назвала украинских властей наркоманами из-за РФ
Фото: flickr/european_parliament

Депутат Европарламента Виола фон Крамон резко ответила на заявление главы украинской партии «Слуга народа» Давида Арахамии, который засомневался в том, что Россия готовит якобы «вторжение» на территорию Украины.

— Они все там, на Украине, наркоманы? Или что у них происходит? — написала она на официальной странице в социальной сети Twitter.

До этого украинский политик обвинил страны Запада в росте паники вокруг отношений между РФ и Украиной, пишет РИА Новости.

Накануне заместитель директора департамента информации и печати МИД России Алексей Зайцев заявил, что Россия считает неприемлемой мысль о начале войны с Украиной. Москва рассчитывает, что НАТО воздержится от вмешательства во внутренние дела Киева, добавил он. Прошедшая неделя, по словам дипломата, наглядно показала искусственность конфликта между Россией и Украиной, который нагнетают отдельные страны.

24 января сообщалось, что НАТО планирует направить в Восточную Европу дополнительные военные силы из-за обострения ситуации на Украине. Так, Дания направила фрегат и отправит четыре истребителя в Литву, Испания направила свои корабли и может направить истребители в Болгарию, туда же два истребителя направили Нидерланды, Франция готова направить войска в Румынию, а США ясно дали понять, что могут расширить свое военное присутствие в Восточной Европе.

Читайте также:
Политика Украина Россия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как мы становимся черствыми

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Вопреки законам логики

Андрей Казаков
Андрей Казаков

По методичке доктора Геббельса

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Первой жертвой стала правда

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Нас всех посчитали

Никита Миронов
Никита Миронов

Во всем виновата «Маленькая страна»

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Нашим противникам до победы далеко

Все мнения
О проекте