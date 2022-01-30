Депутат Европарламента назвала украинских властей наркоманами из-за РФ

Фото: flickr/european_parliament

Депутат Европарламента Виола фон Крамон резко ответила на заявление главы украинской партии «Слуга народа» Давида Арахамии, который засомневался в том, что Россия готовит якобы «вторжение» на территорию Украины.

— Они все там, на Украине, наркоманы? Или что у них происходит? — написала она на официальной странице в социальной сети Twitter.

До этого украинский политик обвинил страны Запада в росте паники вокруг отношений между РФ и Украиной, пишет РИА Новости.

Накануне заместитель директора департамента информации и печати МИД России Алексей Зайцев заявил, что Россия считает неприемлемой мысль о начале войны с Украиной. Москва рассчитывает, что НАТО воздержится от вмешательства во внутренние дела Киева, добавил он. Прошедшая неделя, по словам дипломата, наглядно показала искусственность конфликта между Россией и Украиной, который нагнетают отдельные страны.

24 января сообщалось, что НАТО планирует направить в Восточную Европу дополнительные военные силы из-за обострения ситуации на Украине. Так, Дания направила фрегат и отправит четыре истребителя в Литву, Испания направила свои корабли и может направить истребители в Болгарию, туда же два истребителя направили Нидерланды, Франция готова направить войска в Румынию, а США ясно дали понять, что могут расширить свое военное присутствие в Восточной Европе.