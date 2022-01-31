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СМИ: Франция и Германия обеспокоены агрессией Британии в отношении России

Виктория Храменкова

Политика
СМИ: Франция и Германия обеспокоены агрессией Британии в отношении России
Фото: flickr.com / Alex Hamilton

Колумнист Financial Times Анн-Сильвен Шассани рассказала о том, что Францию и Германию беспокоит агрессивная политика Великобритании в отношении Российской Федерации. Она считает, что на данный момент Британия утверждает себя в роли активного союзника Соединенных Штатов Америки.

— Лондон полностью принял курс США, снабжает Киев противотанковыми установками и заявляет о неминуемом вторжении на Украину, — объяснила Шассани.

Журналист также подчеркнула, что кризис в Восточной Европе может расколоть Запад на два лагеря: на англо-американский и на франко-германский

30 января стало известно, что главы МИД и Министерства обороны Великобритании Лиз Трасс и Бен Уоллес прилетят в Москву на переговоры в ближайшие дни. В пресс-службе британского премьер-министра рассказали, что премьер Великобритании Борис Джонсон поручил им поехать в Россию для переговоров со своими коллегами. Также сообщалось, что Джонсон планирует провести телефонный разговор с российским лидером на следующей неделе и отправится в Москву с поездкой, чтобы «лично донести это послание».

28 января источник в правительственных кругах Великобритании сообщил, что Министерство иностранных дел Великобритании планирует в понедельник, 31 января, объявить о готовящихся новых санкциях в отношении РФ в связи с ситуацией вокруг Украины.

21 января глава МИД Великобритании заявила, что «вторжение» РФ на Украину приведет «к кризису и жертвам». Она также назвала Россию и Китай «глобальными агрессорами», которые в последнее время осмелели так, как этого не было со времен холодной войны.

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