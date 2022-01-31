Пожар произошел на двухъярусном паркинге на юге столицы

Фото: Артем Соболев / Вечерняя Москва

Россия, Москва, улица Мельникова, 5 Карта всех событий

На двухъярусном паркинге на юге Москвы произошло возгорание. Об этом в воскресенье, 30 января, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

Пожар произошел по адресу: улица Мельникова, дом 5. Известно, что ему был присвоен первый ранг сложности.

— Огонь распространяется интенсивно. На данный момент площадь пожара составляет 300 квадратных метров, — сообщил источник.

Отмечается, что к месту возгорания было направлено порядка 20 расчетов МЧС.

Ранее в поселке Плесецк Архангельской области произошел пожар. Погибли пять человек, включая четырех детей. Возгорание случилось в квартире на втором этаже деревянного жилого дома. Первые пожарные бригады прибыли к нему через пять минут после сообщения о происшествии. Из дома самостоятельно выбрались 15 человек. Сотрудникам МЧС удалось потушить пожар в пределах одной квартиры. Его площадь составила пять квадратных метров. Причины случившегося уточняются.