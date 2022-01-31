Врач назвала идеальное время суток для вакцинации

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Врач-терапевт, гастроэнтеролог «СМ-Клиника» Вера Сухова рассказала, что наиболее эффективно вакцинироваться в утренние часы. Это связано с тем, что в это время иммунитет человека наиболее активен.

Однако специалист напомнила, что у прививок есть определенные противопоказания. Так, например, хронические системные инфекции, туберкулез, новообразования, ВИЧ и ряд других болезней.

— При наличии противопоказаний может быть выдан метотвод — временный или постоянный. При этом врач по просьбе пациента обязан выдать соответствующее заключение, — отметила Сухова в интервью агентству «Прайм».

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Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что коллективный иммунитет к коронавирусу в России остался на уровне 64,4 процента. Также она отметила, что по состоянию на 28 января вакцинация первым компонентом проведена 83 674 549 раз, вакцинация полного цикла — 79 269 115 раз. При этом в Севастополе, Санкт-Петербурге, Карелии, Мурманской области и на Чукотке иммунитет превышает 80 процентов. Показатель рассчитывается в соответствии с эпидемиолого-математической моделью, учитывающей как переболевших, так и привитых граждан.

30 января группа ученых из Орегонского университета здоровья и науки заявила, что вакцинация может дать человеку, который переболел «омикроном» «супериммунитет».