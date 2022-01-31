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Стало известно, когда все турникеты метро начнут поддерживать оплату банковской картой

Виктория Храменкова

Город
Стало известно, когда все турникеты метро начнут поддерживать оплату банковской картой
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов заявил, что летом на всех турникетах в столичном метро заработает оплата банковской картой.

— Летом все без исключения турникеты московского метро должны начать принимать банковские карты, — рассказал заммэра.

Оплата проезда банковскими картами в метро Москвы заработала в 2016 году. В то время около тысячи человек в день оплачивали свой проезд при помощи банковской карты или телефона. Однако на сегодняшний день этой функцией ежедневно пользуется почти 900 тысяч человек.

— Москвичи мгновенно реагируют на все инновации, которые им удобны, и этим очень сильно отличаются от других жителей Европы, — подчеркнул Ликсутов в интервью РИА Новости.

Заммэра также добавил, что новое оборудование на турникетах, которое планируется поставить, будет изготовлено российскими производителями.

В начале января также стало известно, что москвичи смогут оплачивать проезд банковской картой на всех турникетах столичного метро до конца 2022 года. Такая опция поможет увеличить проходимость турникетов и сделает поездки еще комфортнее.

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