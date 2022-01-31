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СМИ: Джонсон отменил поездку в Японию из-за ситуации вокруг Украины

Михаил Алимов

В мире
СМИ: Джонсон отменил поездку в Японию из-за ситуации вокруг Украины
Фото: flickr/number10gov

Британский премьер-министр Борис Джонсон отменил запланированную поездку в Японию из-за напряженной ситуации вокруг Украины. Об этом сообщает информационное агентство Киодо, ссылаясь на источники в дипломатических кругах.

— Как сообщили несколько источников, японская и британская стороны вели приготовления, но Великобритания выступила с предложением об отмене визита в Японию в связи с ростом напряженности ситуации вокруг Украины, — говорится в сообщении агентства.

Борис Джонсон намеревался встретиться с главой японского правительства Фумио Кисидой. Политики должны были обсудить ситуацию с коронавирусом, углеродную нейтральность, а также темы Китая и Украины. Встреча планировалась в феврале.

Накануне глава британского МИД Лиз Трасс подтвердила, что Соединенное Королевство намерено ввести новые санкции в отношении России. По ее словам, будет расширен перечень лиц в санкционных списках. Сделано это для того, чтобы любая компания, «представляющая интерес для Кремля и российского режима», в любой момент могла попасть под санкции. Как отметила Трасс, у российских олигархов, «поддерживающих» президента РФ Владимира Путина, «не получится спрятаться».

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