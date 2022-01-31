СМИ: Россия может нанести ущерб украинской экономике даже без вторжения

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Россия в состоянии нанести ущерб экономике Украины даже без самого «вторжения». Страховые компании из-за угрозы могут не захотеть сотрудничать с украинским бизнесом. Об этом говорится в материале издания Foreign Policy.

Объединенный военный комитет (Joint War Committee, JWC) наблюдает за ситуацией вокруг Украины. В организацию входят представители разных страховых компаний со всего мира. Раз в квартал у него проходит совещание, на котором совместным решением регионы вносятся в список мест повышенного риска. В обозначенных странах обычно повышаются страховые взносы из-за реальной опасности утери застрахованного.

— Нападений на коммерческие суда или их захватов пока не происходило. Мы не станем подливать масла в огонь, внося Украину в группу риска. Но, конечно, мы следим за ней, — прокомментировал секретарь JWC Нил Робертс ситуацию для судов в Черном море.

По его словам, если Украина вступит в реальную войну, то сразу перейдет в «конфликтный» список и страховщика для бизнеса ей станет найти еще сложнее. Местные предприятия уже испытывают сложности с подбором страховой компании, отмечает издание.

До этого заместитель директора департамента информации и печати МИД России Алексей Зайцев заявил, что Россия считает неприемлемой мысль о начале войны с Украиной. Москва рассчитывает, что НАТО воздержится от вмешательства во внутренние дела Киева, добавил он. Прошедшая неделя, по словам дипломата, наглядно показала искусственность конфликта между Россией и Украиной, который нагнетают отдельные страны.