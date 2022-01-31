Несырьевой неэнергетический экспорт столицы увеличился на 25 процентов в 2021 году

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Объем несырьевого неэнергетического экспорта Москвы составил более 29 миллиардов долларов в минувшем году. Этот показатель на 25,4 процента опередил уровень 2020 года. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в понедельник, 31 января.

Он отметил, что в основном город поставлял товары в Казахстан, Белоруссию, Соединенные Штаты, Германию и Китай.

По словам заммэра, лидером по импорту стал Казахстан. В эту страну Москва экспортировала продукцию более чем на три миллиарда долларов.

— Если смотреть на структуру столичного экспорта, то поставки промышленной продукции занимают наибольшую часть московского ННЭ — 88 процентов. За 11 месяцев 2021 года московские экспортеры отправили за рубеж промышленные товары на 25,54 миллиарда долларов, что больше, чем в аналогичном периоде 2020 года, почти на 29 процентов. Среди них, например, техника, оборудование, оптика, — добавил глава столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.

Также общий объем поставок города в сфере аграрной промышленности составил 3,52 миллиарда долларов. Этот показатель почти на пяти процентов превысил уровень 2020 года, пишет официальный сайт мэра Москвы.

До этого Владимир Ефимов рассказал, что показатели столичного экспорта продукции пищевой и перерабатывающей промышленности за сентябрь, октябрь и ноябрь 2021 года превысили 100 миллионов долларов.