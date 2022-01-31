СМИ: Мисс США-2019 обнаружена мертвой в Нью-Йорке

Фото: Instagram / chesliekryst

В американском городе Нью-Йорк найдена мертвой мисс США-2019 Чесли Крест. Об этом в понедельник, 31 января, сообщает газета New York Post, ссылаясь на свои источники в полиции.

Тело Крест обнаружили в воскресенье утром у 60-этажного небоскреба. 30-летняя девушка проживала на девятом этаже здания, но, как говорится в материале СМИ, последний раз ее видели на 29 этаже. Перед своей смертью она оставила записку, в которой заявила, что оставляет все матери.

— Мы опустошены и глубоко опечалены, сообщая вам о кончине нашей любимой Чесли. Она излучала яркий свет, который наделял других людей по всему миру ее красотой и силой. Она заботилась, любила, смеялась и сияла, — приводит издание заявление семьи Крест.

При этом незадолго до смерти Чесли опубликовала пост в своем Instagram. Девушка подписала свое фото фразой: «Пусть этот день принесет вам покой».

18 января бывший главный редактор американского Vogue Андре Леон Тэлли скончался в Нью-Йорке. По данным СМИ, журналист умер в медучреждении. При этом точная причина смерти неизвестна.