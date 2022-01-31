Российская армия развернула систему управления войсками в Белоруссии

Фото: Пресс-служба Совфеда

Российские подразделения Восточного военного округа (ВВО) прибыли в Белоруссию и начали развертывать на ее территории полевые пункты, а также организовали общую систему управления войсками. Об этом в понедельник, 31 января, сообщили в Минобороны РФ.

— Специалистами войск связи организована единая система управления войсками. В систему управления вошли пункты управления привлекаемых подразделений, находящихся на полигонах, — передает сообщение РИА Новости.

Пункты управления войсками оборудованы конференц-связью и могут в режиме реального времени отдавать приказы. Инженеры провели необходимую работу для размещения пунктов, сейчас их маскируют. Подразделения ВВО прибыли на территорию Белоруссии железнодорожным транспортом и на автомобилях. Их прикрытие доверено войскам ПВО.

29 января сообщалось, что Российская Федерация передислоцирует подразделения Вооруженных сил в Белоруссию для проверки сил реагирования Союзного государства. В республику перебросили зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С». С 10 по 20 февраля проведут совместные учения «Союзная решимость — 2022», где отработают вопросы пресечения и отражения внешней агрессии, противодействия терроризму и защиты интересов Союзного государства.