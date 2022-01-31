Свыше 90 процентов сотрудников транспорта столицы сделали прививку от COVID-19

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Порядка 92 процентов сотрудников Московского транспорта уже сделали прививку от коронавирусной инфекции. Об этом рассказал заместитель мэра столицы и руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов в понедельник, 31 января.

Он отметил, что остальные работники имеют медицинские отводы от вакцинации.

При этом, по словам заммэра, некоторые сотрудники транспортной сферы уже ревакцинировались.

— Мы настоятельно рекомендовали всем своим сотрудникам прививаться и обеспечили их возможностью это сделать, — сказал Ликсутов в интервью РИА Новости.

До этого сообщалось, что более шести миллионов жителей столицы вакцинировались от коронавирусной инфекции. При этом число ревакцинированных составило порядка миллиона человек.

Сделать прививку от ковида можно в 100 специализированных центрах Москвы. Однако необходимо заранее записаться в электронном формате, по номеру телефона или с помощью инфомата в поликлинике.

Без записи вакцинироваться можно в 38 городских точках, где работают выездные бригады. Они расположены в торговых центрах, офисах государственных услуг и других популярных местах.

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По данным Роспотребнадзора на 28 января, в Москве выявлено 2514 случаев заражения новым штаммом коронавируса «омикрон». Среди зарегистрированных случаев 2014 заболевших (80,1 процента) не выезжали за пределы России, а 500 случаев (19,9 процента) являются завозными и связаны с поездками в 61 страну.