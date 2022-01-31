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Названы четыре пары знаков зодиака, где мужчина становится подкаблучником

Георгий Соланович

Общество
Названы четыре пары знаков зодиака, где мужчина становится подкаблучником
Фото: Pexels

Мужчина в отношениях зачастую действует первый и всегда проявляет инициативу. Однако астрологи назвали четыре пары знаков зодиака, где сильный пол может превратиться в подкаблучника и тряпку.

Союз мужчины-Телеца и женщины-Овна — именно такой случай. Телец за пару дней окажется под влиянием партнера и изменится до неузнаваемости. Единственный выход вернуть лидерские качества — влюбиться в другую.

Еще один пример, где мужчина становится «рабом» женщины, — отношения парня-Рака и девушки-Близнеца. Близнецы несмотря ни на что будут унижать партнера и вскоре буквально сравняют его с землей. Вероятный исход — представитель сильного пола сам поверит, что ни на что не годен.

Стоит упомянуть и союз мужчины-Весы и женщины-Льва. В таких отношениях никогда не будет компромисса. Что бы ни предлагал представитель сильного пола, девушка всегда будет стоять на своем.

В отношениях пары мужчина-Рыба и женщина-Дева девушка будет постоянно критиковать чувствительного партнера, а тот в свою очередь будет слепо верить ничем не обоснованным обвинениям и подчиняться, передает Пятый канал.

Звезды помогут предсказать самые разные аспекты человеческой жизни. Трактовкой их знаков занимаются астрологи. Они предоставили финансовый гороскоп для всех знаков зодиака на февраль.

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