Три объекта в столичных парках «Фили» и «Южное Бутово» выставили на торги

Фото: Официальный сайт мэра Москвы

Россия, Москва, парк культуры и отдыха Фили Карта всех событий

Три нестационарных торговых объекта (НТО) в столичных парках «Фили» и «Южное Бутово» выставили на торги. Об этом сообщил глава московского департамента по конкурентной политике Иван Щербаков в понедельник, 31 января.

Он отметил, что здесь бизнесмены смогут открыть кафе и пункт проката спортивного инвентаря. Общая площадь объектов составляет от 30 до 250 квадратных метров.

— Город регулярно проводит аукционы на право аренды и размещения нестационарных торговых объектов. По итогам 2021 года в Москве реализовали более 500 подобных точек. Уровень конкуренции в среднем составил шесть участников на каждый лот, — заявил руководитель ведомства.

Так, цена за помещение в парке «Южное Бутово» начинается от 900 рублей за «квадрат». При этом в «Филях» стоимость стартует от 560 рублей за квадратный метр, пишет официальный сайт мэра Москвы.

Накануне стало известно, что земельный участок выставят на торги в поселке Малино Зеленоградского административного округа (ЗелАО) Москвы. Здесь планируется построить административно-деловой центр общей площадью 4,8 тысячи квадратных метров.