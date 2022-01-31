Нейросеть научили реагировать на падения людей, которым резко стало плохо

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Российские ученые научили нейросеть распознавать резкое ухудшение самочувствие людей, сопровождающееся падением человека на работе или в общественных местах. Об этом сообщил портал Applied Sciences.

Проектом занимались ученые Самарского национального исследовательского университета имени С.П. Королева. Для надлежащего обучения сети требовалось найти огромный массив видеозаписей с падением людей. Специалисты сгенерировали необходимые фрагменты с помощью трехмерной среды Unreal Engine 4.

— Мы разработали универсальное средство моделирования сцен падения человека, позволяющее варьировать рост, вес, параметры одежды и окружения. На основе сгенерированных таким образом данных мы обучили сверточную нейросеть на базе Mask-RCNN с возможностью сегментации пикселей по классам, что обеспечивает высокое качество распознавания, — уточнил старший преподаватель кафедры суперкомпьютеров и общей информатики Самарского университета Денис Жердев.

Испытания подтвердили успешность обучения нейросети: 95% реальных видео были распознаны правильно. В будущем это позволит сохранит человеку жизнь, так оперативность приезда скорой играет важнейшую роль в спасении граждан, передает Applied Sciences.

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