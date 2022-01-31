Диетолог Мухина назвала три продукта, которые не стоит сочетать с мясом

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Диетолог Марият Мухина назвала три продукта, с которыми категорически не рекомендуется сочетать мясо.

Специалист отметила, что диетологи не одобряют популярное на сегодняшний день сочетание дыни и мяса.

— Дело в том, что усвоение обоих продуктов очень замедляется за счет друг друга. Дыня сама по себе сладкая, поэтому начинает перевариваться прямо в ротовой полости, мясо же непосредственно в желудке. Однако потом, когда туда попадает дыня, мясо еще не успевает перевариться, — пояснила она в комментарии Nation News.

Cладкие продукты разрушают ферменты, которые переваривают животный белок. Поэтому после подобного обеда может появиться вздутие, тяжесть в животе.

Также не стоит сочетать мясо с продуктами, содержащими крахмал, в частности, с картофелем.

Марият Мухина также посоветовала не употреблять сочетание мяса с молоком или сыром. Лактоза в этом случае будет вступать в конфликт с животными белками.

До этого нутрициолог рассказала, как восполнить запасы йода в организме. Для того чтобы восполнить запасы йода в организме, нужно употреблять приготовленную на низких температурах рыбу, морепродукты и морские водоросли.