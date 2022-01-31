Серийного похитителя велосипедов задержали в подмосковной Балашихе
В Балашихе полиция задержала подозреваемого в серии краж велосипедов. Об этом в понедельник, 31 января, «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.
По ее словам, задержанным оказался 29-летний иностранец. Он проникал в подъезды жилых домов, расположенных на улице Юбилейной и Саввинском шоссе, и крал велосипеды.
Вычислить злоумышленника удалось благодаря записям с камер видеонаблюдения.
— Задержанный уже успел продать один из похищенных велосипедов, другой изъяли и вернули владельцу, — заключила Петрова.
По факту случившегося возбудили уголовное дело по статье «Кража».
На прошлой неделе в подмосковном Чехове полицейские задержали троих мужчин, подозреваемых в краже 23 смартфонов общей стоимостью свыше одного миллиона рублей.