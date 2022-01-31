Серийного похитителя велосипедов задержали в подмосковной Балашихе

Фото: МВД РФ

Россия, Московская область, Балашиха, микрорайон Железнодорожный, Юбилейная улица Карта всех событий

В Балашихе полиция задержала подозреваемого в серии краж велосипедов. Об этом в понедельник, 31 января, «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По ее словам, задержанным оказался 29-летний иностранец. Он проникал в подъезды жилых домов, расположенных на улице Юбилейной и Саввинском шоссе, и крал велосипеды.

Вычислить злоумышленника удалось благодаря записям с камер видеонаблюдения.

Видео: МВД РФ

— Задержанный уже успел продать один из похищенных велосипедов, другой изъяли и вернули владельцу, — заключила Петрова.

По факту случившегося возбудили уголовное дело по статье «Кража».

На прошлой неделе в подмосковном Чехове полицейские задержали троих мужчин, подозреваемых в краже 23 смартфонов общей стоимостью свыше одного миллиона рублей.